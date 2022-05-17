Украина хочет купить у Израиля Железный купол

Украина хочет приобрести у Израиля систему противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол».

По словам украинского посла, Железный купол - не оружие, а инструмент для спасения жизней



Об этом сообщила газета Jerusalem Post со ссылкой на украинского посла Евгения Корнийчука. Он подчеркнул, что речь идет именно о покупке, а не о пожертвовании.

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«Я хочу, чтобы израильское правительство вышло из своей зоны комфорта и вернулось к реальности. Нам нужна помощь Израиля. Я имею в виду, что нам нужна военно-техническая поддержка, нам нужен Железный купол», — заявил Корнийчук.

Он также добавил, что «Железный купол» является не оружием, а «инструментом, который спасет жизни мирных людей».

При этом источники издания подчеркнули, что Иерусалим вряд ли пойдет на подобную сделку, поскольку не может продать свою систему ПРО ни одной другой стране из-за подписанных с США правил, касающихся экспорта оборонной продукции, и международных обязательств по контролю над экспортным рынком оборонной продукции страны.

Тэги: Израиль, железный купол