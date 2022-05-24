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06:09 08 Июня 2022 Просмотров 381   КомментариевКомментарии

Россия наступает на востоке с нескольких направлений: что там происходит. Карта

Российские войска продолжили наступательные операции в нескольких местах на востоке Украины, но не добились каких-либо подтвержденных успехов в наземных атаках 7 июня.

Россияне пока не достигли ни одной крупной цели на Донбассе

Анализ военных действий провели аналитики американского Института изучения войны (ISW).

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Они предполагают, что российские войска, вероятно, захватили большую часть Северодонецка, но точного подтверждения этому нет.

Кроме того, россияне дополнительно передислоцировали войска к востоку от Бахмута, чтобы возобновить наступление, которое даст им контроль над автомагистралями к северо-востоку от Бахмута и будет угрожать украинским коммуникациям.

Также эксперты войны считают, что российские войска к северу от Славянска, скорее всего, будут стремиться продвинуться к Славянску и Краматорску с позиций к северу от города.

Военная ситуация по данным на 7 июня

Военная ситуация по данным на 7 июня

Тэги: Донбасс, Лисичанск, Северодонецк

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