Россия наступает на востоке с нескольких направлений: что там происходит. Карта
Российские войска продолжили наступательные операции в нескольких местах на востоке Украины, но не добились каких-либо подтвержденных успехов в наземных атаках 7 июня.
Анализ военных действий провели аналитики американского Института изучения войны (ISW).
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Они предполагают, что российские войска, вероятно, захватили большую часть Северодонецка, но точного подтверждения этому нет.
Кроме того, россияне дополнительно передислоцировали войска к востоку от Бахмута, чтобы возобновить наступление, которое даст им контроль над автомагистралями к северо-востоку от Бахмута и будет угрожать украинским коммуникациям.
Также эксперты войны считают, что российские войска к северу от Славянска, скорее всего, будут стремиться продвинуться к Славянску и Краматорску с позиций к северу от города.