Россия перебросила войска из Запорожской области в Херсонскую и попыталась контратаковать

Российская армия начала вывод войск с позиций в Запорожской области, вероятно, либо для ротации поврежденных подразделений в тыловые районы, либо для укрепления российской обороны на северо-западе Херсонской области.

Россия спеешно перебросила войска на Херсонщину



Об этом сообщили в американском Институте изучения войны (ISW).

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Глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух сообщил, что российские войска передислоцируются из Мелитополя и части Васильевки в направлении города Херсона, предположив, что они проводят ротацию сил.

Ранее сообщалось, что оккупанты накапливают личный состав и устаревшие танки Т-62 в Васильевке и Мелитополе с конца мая. По мнению аналитиков ISW, россияне могли направить эти войска для защиты занятых позиций от украинских контратак в Херсонской области.

В Херсонской области 7 июня российские войска попытались вернуть передовые позиции на западном (ныне занятом украинцами) берегу реки Ингулец. Украинский Генеральный штаб сообщил, что оккупанты провели контратаки в районе Лозова и Белой Криницы на восточной границе Херсонской и Николаевской областей, но не продвинулись в этом направлении.

В то же время российские Telegram-каналы утверждали, что 6 июня российские войска отбили стратегическое поселение Давыдов Брид, расположенное на восточном берегу реки Ингулец и российских наземных линиях связи.

Сообщается, что украинская авиация нанесла авиаудары по районам российских войск, сосредоточенных в Херсонской области, и по складам боеприпасов в Николаевской области.

Тэги: Запорожье, херсон