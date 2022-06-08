Убитому российскому генералу Кутузову нашли замену: подчиненные уже желают ему смерти

Новым командиром 1 армейского корпуса «ДНР» вместо убитого 5 июня генерал-майора Романа Кутузова назначен полковник Олег Николаевич Сеньков.

Подчиненные характеризуют Сенькова как “конченую мразь”



Об этом сообщил журналист Роман Цимбалюк.

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До назначения в 1 АК Сеньков командовал 42 мотострелковой дивизией (в/ч 27777, Ханкала, Чеченская республика), а до этого 7 военной базой (в/ч 09332, Гудаута, Республика Абхазия).

По словам Цимбалюка, за свою службу Сеньков зарекомендовал себя как карьерист, который готов на все, лишь бы получить желаемую должность и звание.

Он также уточнил, что для Сенькова назначение на должность командира 1 АК – это сильно желаемая генеральская звезда и возможность занять одну из руководящих должностей в Южном округе. Поэтому в способах и методах достижения задуманного российский военный себя ограничивать точно не будет.

“По словам офицеров 1 армейского корпуса, не успев вступить на должность Сеньков уже зарекомендовал себя как “конченая мразь”. На первом совещании с командирами подчиненных воинских частей он не стеснялся в выражениях и заявил, что “все задачи необходимо выполнить во что бы то ни стало”, несмотря на потери в личном составе – военнослужащих 1 и 100 бригад и 11 полка ДНР”, – написал Цимбалюк.

Он также добавил, что благодаря своим высказываниям большинство подчиненных командиров уже желают Сенькову смерти, и готовы сделать все для того, чтоб он поскорее присоединился к Кутузову.