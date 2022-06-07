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08:37 08 Июня 2022 Просмотров 283   КомментариевКомментарии

Отказались воевать: деморализованных российских десантников отправили домой

Личный состав подразделений 106 и 76 воздушно-десантных дивизий отказался от участия в боевых действиях в Украине.

Десантники отказались воевать

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Деморализованных российских военнослужащих возвращают из Луганской области на территорию России.

Тэги: Россия

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