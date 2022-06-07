Отказались воевать: деморализованных российских десантников отправили домой

Личный состав подразделений 106 и 76 воздушно-десантных дивизий отказался от участия в боевых действиях в Украине.

Десантники отказались воевать



Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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