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08:37 08 Июня 2022 283 Комментарии
Отказались воевать: деморализованных российских десантников отправили домой
Личный состав подразделений 106 и 76 воздушно-десантных дивизий отказался от участия в боевых действиях в Украине.
Десантники отказались воевать
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
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Деморализованных российских военнослужащих возвращают из Луганской области на территорию России.
Тэги: Россия
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