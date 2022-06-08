Российская артиллерия по ошибке уничтожила собственную бригаду морпехов

Из-за несогласованности действий военнослужащие ВС РФ артиллерийским ударом уничтожили подразделение 155 отдельная бригада морской пехоты (в/ч 30926, Владивосток) Тихоокеанского флота.

155 бригада морпехов Тихоокеанского флота прекратила свое существование



Об этом сообщил журналист Роман Цимбалюк.

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По его данным, это произошло на прошлой неделе. В результате артудара 14 человек погибло, 19 получили ранения.

После случившегося военнослужащие бригады массово пишут рапорта на увольнение с воинской службы.

В пункте постоянной дислокации бригады остались только офицеры штаба, тыла и военнослужащие-женщины.

Среди командования Тихоокеанского флота, учитывая сложившуюся ситуацию, ходят разговоры о расформировании 155 отдельной бригады морской пехоты.

В Луганской области Украины находятся 2 БТГр из состава бригады, общая численность которых на данный момент составляет не более 400 человек.

Командиры БТГр, боясь за свою жизнь, фактически не управляют своими подразделениями, так как скрываются в лесах недалеко от полевых лагерей.

“Ситуация с военнослужащими, благодаря отсутствию адекватного командования, ужасная – каждый день поступает информация о десятках убитых и раненных”, – отметил Цимбалюк.

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