Скандалы с гуманитарной помощью расшатывают ситуацию в прифронтовом Запорожье – СМИ

В Запорожье все громче разгорается скандал, связанный с “исчезновением” тонн гуманитарной помощи, которую направляют в регион западные партнеры.

В Запорожье разгорается скандал с гуманитарной помощью



Об этом написало издание Київвлада.

По информации журналистов, запорожские добровольцы и местный мажоритарщик Юлия Яцик (фракция «Слуга народа») обвиняют главу Запорожской областной военной администрации Александра Старуха и его заместителя Злату Некрасову в масштабном мошенничестве с западной гуманитарной помощью.

В материале сказано, что эти махинации невозможны без прикрытия заместителем главы Офиса президента Кириллом Тимошенко.

Яцык заявила, что по поводу действий руководства Запорожской ОВА с гуманитаркой направила уже третье официальное депутатское обращение на имя президента Украины Владимира Зеленского.

Правда, его содержание она решила не обнародовать, поскольку некоторые факты настолько вопиющие, что могут “усугубить ситуацию в Запорожской области”.

«Еще до моего обращения было открыто несколько уголовных производств в отношении гуманитарной помощи для Запорожской области. Сейчас все эти разбирательства переданы в Национальную полицию. Хотя, на мой взгляд, Национальная полиция ничего не делает», – сказала Яцык.

Самый громкий скандал разразился в начале апреля, когда на сайте Польского радио была опубликована статья о том, что правительственное Агентство стратегических резервов Польши направило в Харьков и Запорожье 120 автомобилей с 1,5 тыс. тонн гуманитарной помощи.

4 апреля глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что в регион поступило 35 автомобилей (500 тонн), то есть в Запорожье должно было прибыть 85 машин с 1000 тонн гуманитарной помощи.

На это обратил внимание местный журналист и краевед Роман Акбаш и задался вопросом – где же эта гуманитарка. Позже С Акбашем связались польские журналисты, после чего «Польское радио» направило запрос на руководство ЗОВА о судьбе 85 вагонов с гумпомощью. Ответа поляки, по информации издания, не получили.

А уже 10 апреля в Запорожье приехали заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко и глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. В сопровождении Старуха они посетили склады с гуманитарной помощью.

Издание со ссылкой на источник в администрации утверждает, что Кирилл Тимошенко, куратор гуманитарной помощи от Офиса Президента, якобы приказал местным руководителям этого направления “сидеть тихо и не высовываться”. В первую очередь, это касалось Некрасовой.

А уже 14 апреля ГУ Нацполиции в Запорожской области предоставило ответ на обращение Юлии Яцик, в котором сообщило, что 5 апреля возбуждено уголовное производство по махинациям с гуманитарной помощью.

Через неделю, 21 апреля, на сайте Польского радио была опубликована статья «Запорожские волонтеры спрашивают местные власти, где гуманитарная помощь из Польши», в которой Роман Акбаш заявил, в частности, что не видел ни одного сообщения ЗОВА о полученных 85 авто гуманитарной помощи из Польши, и что это не единственный пример исчезновения гуманитарки, за которую отвечает профильный замглавы администрации Злата Некрасова.

Кроме того, несколько запорожских волонтеров на условиях анонимности рассказали изданию, что после того, как Некрасов начала заниматься гуманитарной помощью, местные волонтеры не хотят иметь никаких отношений с гуманитарным штабом обладминистрации.

«Централизованная помощь в Запорожье завозится на склады – на территории местных промышленных предприятий, где помощь исчезает тоннами. Нам объясняют это заблуждение тем что «мы считаем пеллетами». Есть же разница между пеллетой картофеля или зеленого горошка и пеллетой лекарств?!», – объясняют волонтеры одну из причин своего нежелания сотрудничать с гумштабом ЗОВА.

По мнению некоторых волонтеров и источников издания в органах власти Запорожья и Запорожской области, ситуация вряд ли изменится к лучшему, поскольку Некрасова якобы встроена в условную «гуманитарную вертикаль», возглавляемую заместителем главы ОП Кириллом Тимошенко.

«Президент доверяет ему (Кириллу Тимошенко). И вот что происходит», – лаконично описал ситуацию один из волонтеров.

Тэги: Запорожье, Александр Старух