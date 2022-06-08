В Украине арестовали активы компании олигарха из близкого окружения Путина

СБУ и офис Генпрокурора Украины инициировали арест активов компании, владелец которой принадлежит к ближайшему окружению Владимира Путина.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

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Ведомства не упоминают названия компании, но отмечают, что она является одним из крупнейших производителей бетоноконструкций. Как утверждается, компания поставляла товары в самопровозглашенные ДНР и ЛНР, спонсировала предвыборные кампании «Единой России», а также строила жилье для сотрудников ФСБ и вооруженных сил РФ.

Источник издания «Украинская правда» в правоохранительных органах сообщил, что речь идет о компании «Аэрок», которая принадлежит российскому олигарху Андрею Молчанову.

Имущество компании на более чем два миллиарда гривен передано в управление Национальному агентству Украины по выявлению, розыску и управлению активами (АРМА).