В Северодонецке идут сильные бои: отойдут ли ВСУ из города

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что сдавать Северодонецк врагу никто не будет, но ВСУ могут отойти.

Российские войска интенсивно обстреливают город



Ситуацию в самой горячей точке войны глава ОВА прокомментировал в эфире национального телемарафона.

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«Никто вообще ничего не будет сдавать. Даже если придется нашим военным отойти на более укрепленные позиции, потому что определенное время обстреливается все там постоянно и круглосуточно”, – сказал он.

При этом Гайдай подчеркнул, что отход не будет означать, что город сдали.

“Наши ребята, защитники очень болезнено относятся к этой формулировке вообще, что «сдается», — отметил он.

По словам главы ОВА, сейчас в городе продолжаются бои, и все оружие, которое находится в российской армии, все «сейчас туда летит».

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