Украденное в Запорожской области зерно местный гауляйтер Балицкий отправил на Ближний Восток

Евгений Балицкий, которого российские СМИ называют «главой военно-гражданской администрации Запорожья», сообщил о начале отправки зерна из области в страны Ближнего Востока.

Украинское зерно оккупанты продали в страны Ближнего Востока



Об этом сообщило российское агентство Интерфакс.

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«Мы отправляем зерно через РФ, основные контракты заключаются с Турцией. Первые составы уже пошли через Крым, пошли в направлении Ближнего Востока», —заявил Балицкий.

Он также добавил, что «это был традиционный для Украины рынок».

По словам коллаборанта, в Запорожской области под российским контролем находится уже почти 80% территории.

«На той территории, которая мне, как главе гражданской администрации, подконтрольна, посевная и уборочная идут, если не совсем штатно, то в режиме, который позволяет людям выполнять на земле свои функции”, — сказал Балицкий.

Также он признался, что значительную часть урожая оккупанты вывезут, остальное будет переработано в масло или в муку.

Как сообщали Власти, Служба безопасности Украины объявила о подозрении депутату Запорожского облсовета Евгению Балицкому, которого оккупанты назначили руководителем «Запорожской военно-гражданской администрации».

Тэги: Запорожье, Евгений Балицкий