Зеленский и Шольц поговорили о зерне и Путине

Канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Шольц и Зеленский пообщались по телефону



Об этом сообщила Spiegel со ссылкой на представителя немецкого правительства

По его словам, Шольц рассказал Зеленскому о последнем телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным и президентом Франции Эммануэлем Макроном 28 мая.

«Они договорились, что необходимо сделать все, чтобы разрешить экспорт зерна из Украины, особенно морем», – сказал чиновник.

Шольц и Зеленский договорились продолжить обсуждать пути поддержки Украины и оставаться в тесном контакте.

В свою очередь, украинский президент сообщил, что речь шла и о евроинтеграции.

«Провел телефонный разговор с Олафом Шольцем. Обсудили усиление оборонной поддержки Украины, обеспечение глобальной продовольственной безопасности, вопросы соблюдения РФ международных норм по обращению с военнопленными. Указал на важность принятия решений для интеграции Украины в ЕС», – написал Зеленский в Twitter.

Тэги: Владимир Зеленский, Олаф Шольц