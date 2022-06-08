Кто контролирует Северодонецк и что там происходит: объяснение главы ОВА

Ситуация с защитой Северодонецка сложная, но говорить о контроле над городом российскими войсками пока слишком преждевременно.

Столбы дыма над Северодонецком



Об этом рассказал в интервью РБК-Украина глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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По его словам, захват города принципиален для россиян, потому что они уже соврали, что полностью контролируют Северодонецк, когда там шли бои.

Поэтому они бросили на штурм города все резервы и накрывают огнем из всех видов оружия, которые у них есть.

“Пару дней назад спецназовцы действительно зашли и зачистили почти половину города. Когда россияне это поняли, то просто начали равнять его с землей авиаударами и артиллерией. Нет смысла сидеть в какой-то многоэтажке и ждать пока все разрушат полностью”, – пояснил глава ОВА

Он уточнил, что именно поэтому украинские военные отошли на окраину населенного пункта

“Но бои еще идут, Северодонецк наши защищают, говорить, что россияне полностью контролируют город, нельзя. И в ближайшее время, надеюсь, что такого и не будет”, – сказал Гайдай.

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