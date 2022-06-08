НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Общество
15:52 08 Июня 2022 Просмотров 451   КомментариевКомментарии

Кто контролирует Северодонецк и что там происходит: объяснение главы ОВА

Ситуация с защитой Северодонецка сложная, но говорить о контроле над городом российскими войсками пока слишком преждевременно.

Столбы дыма над Северодонецком

Об этом рассказал в интервью РБК-Украина глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важно

По его словам, захват города принципиален для россиян, потому что они уже соврали, что полностью контролируют Северодонецк, когда там шли бои.

Поэтому они бросили на штурм города все резервы и накрывают огнем из всех видов оружия, которые у них есть.

“Пару дней назад спецназовцы действительно зашли и зачистили почти половину города. Когда россияне это поняли, то просто начали равнять его с землей авиаударами и артиллерией. Нет смысла сидеть в какой-то многоэтажке и ждать пока все разрушат полностью”, – пояснил глава ОВА

Он уточнил, что именно поэтому украинские военные отошли на окраину населенного пункта

“Но бои еще идут, Северодонецк наши защищают, говорить, что россияне полностью контролируют город, нельзя. И в ближайшее время, надеюсь, что такого и не будет”, – сказал Гайдай.

Тэги: Северодонецк, Сергей Гайдай

Новости по теме

ТОР
08.06.2022 12:34
В Северодонецке идут сильные бои: отойдут ли ВСУ из города
ТОР
08.06.2022 08:47
В Северодонецке бои, по Лисичанску опасно ходить: что происходит в самых горячих точках
ТОР
07.06.2022 08:06
Штурм Северодонецка продолжается: в окрестностях города орудуют российские ДРГ
blog comments powered by Disqus
ВСУ мощно ударили по оккупантам при попытке взять под контроль трассу Бахмут-Лисичанск

19:44  Украина

В Мариуполе под завалами многоэтажек находят от 50 до 100 трупов: больше всего в “хрущевках”

19:11  Украина

Правительство “ДНР” во главе с «премьером» отправлено в отставку

17:20  Мир

В США экспериментальный препарат от рака показал 100% эффективность

17:10  Мир

Россия отказалась от быстрых псевдореферендумов “по-крымски” в Херсоне и Мелитополе: названа причина

16:48  Украина

На захваченной Луганщине особой жестокостью прославились кадыровцы и буряты

16:04  Украина

Кто контролирует Северодонецк и что там происходит: объяснение главы ОВА

15:52  Украина

Россия и Украина на линии фронта обменялись телами погибших

15:22  Украина

Аэророзведка ВСУ показала ювелирное уничтожение вражеской техники на Херсонщине

15:17  Украина

Зеленский и Шольц поговорили о зерне и Путине

14:09  Украина

Украденное в Запорожской области зерно местный гауляйтер Балицкий отправил на Ближний Восток

13:24  Украина

В Северодонецке идут сильные бои: отойдут ли ВСУ из города

12:34  Украина

В Украине арестовали активы компании олигарха из близкого окружения Путина

12:20  Украина

Скандалы с гуманитарной помощью расшатывают ситуацию в прифронтовом Запорожье – СМИ

12:01  Украина

В российском Владивостоке неизвестные подожгли военкомат и пытались снять видео

10:38  Мир

ВСУ продвинулись на несколько километров на Херсонщине: в России истерика

10:03  Украина

Российская артиллерия по ошибке уничтожила собственную бригаду морпехов

09:41  Украина

Правительство “ДНР” во главе с «премьером» отправлено в отставку

17:20 Мир

ВСУ продвинулись на несколько километров на Херсонщине: в России истерика

10:03 Украина

Россия перебросила войска из Запорожской области в Херсонскую и попыталась контратаковать

06:52 Украина

Россия наступает на востоке с нескольких направлений: что там происходит. Карта

06:09 Украина

Дрожала земля: под Запорожьем ВСУ мощно накрыли скопление техники и боеприпасов врага. Видео

15:59 Украина

Россия готова обсуждать возвращение Украине захваченных территорий

14:26 Украина

В центре Херсона возле “администрации” прогремел взрыв: подробности. Видео

13:27 Украина

В Киев прибыли тела погибших защитников «Азовстали»

13:17 Украина

Россияне отводят войска из-под Мелитополя и Васильевки: что это значит

10:16 Украина

Россия не будет обсуждать статус Херсонской и Запорожской областей на возможных переговорах с Украиной

08:35 Мир

Оккупанты покинули блокпосты в Мелитополе и частично отошли от Васильевки под Запорожьем

20:10 Украина