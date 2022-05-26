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16:04 08 Июня 2022 54 Комментарии
На захваченной Луганщине особой жестокостью прославились кадыровцы и буряты
На захваченной Луганщине оккупанты не зверствуют, как в Буче и Ирпене, но кадыровцы и буряты отличаются особой жестокостью.
Буряты и кадыровцы - самые жестокие
Об этом рассказал в интервью РБК-Украина глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
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По его словам, окуупанты не зверствуют, как под Киевом, поскольку надеются захватить и оставить себе эти терриории. И задумываются, как им дальше жить с людьми.
Но все равно их отношение к местному населению пренебрежительное
“Особой жестокостью отличаются кадыровцы и буряты”, – отметил Гайдай.
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Тэги: Луганск, Сергей Гайдай