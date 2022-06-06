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19:11 08 Июня 2022 67 Комментарии
В Мариуполе под завалами многоэтажек находят от 50 до 100 трупов: больше всего в “хрущевках”
Оккупационные власти Мариуполя проводят расчистку завалов жилых зданий, пострадавших от обстрелов российского оружия.
Российские спасатели разбирают завалы с трупами украинцев, убитых российскими снарядами и ракетами
Об этом рассказал советник украинского мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
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По его словам, под каждыми двумя из пяти многоэтажек находят от 50 до 100 тел погибших. Больше всего в подвалах и подъездах так называемых «хрущевок».
Трупы свозят грузовиками в морг возле “Метро” или на бывшую базу «Щирого кума» на Левобережье.
“Если тела в не мумифицированном состоянии – везут прямо на один из двух полигонов для мусора. Бесконечный караван смерти”, – отметил Андрющенко.
Тэги: Мариуполь
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