В Мариуполе под завалами многоэтажек находят от 50 до 100 трупов: больше всего в “хрущевках”

Оккупационные власти Мариуполя проводят расчистку завалов жилых зданий, пострадавших от обстрелов российского оружия.

Российские спасатели разбирают завалы с трупами украинцев, убитых российскими снарядами и ракетами



Об этом рассказал советник украинского мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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По его словам, под каждыми двумя из пяти многоэтажек находят от 50 до 100 тел погибших. Больше всего в подвалах и подъездах так называемых «хрущевок».

Трупы свозят грузовиками в морг возле “Метро” или на бывшую базу «Щирого кума» на Левобережье.

“Если тела в не мумифицированном состоянии – везут прямо на один из двух полигонов для мусора. Бесконечный караван смерти”, – отметил Андрющенко.

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Тэги: Мариуполь