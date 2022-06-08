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19:44 08 Июня 2022 9 Комментарии
ВСУ мощно ударили по оккупантам при попытке взять под контроль трассу Бахмут-Лисичанск
Украинские военные нанесли российским оккупантам значительные потери в живой силе и технике во время вражеского штурма близ Берестового, расположенного на стратегической трассе Бахмут-Лисичанск.
ВСУ нанесли значительные потери противнику под Берестовым
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ. Боевые действия там продолжаются.
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Кроме того, на Бахмутском направлении враг обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов Камышеваха, Врубовка, Николаевка, Семигорье и Нью-Йорк.
Штурмовая и армейская авиация противника нанесла авиаудары вблизи Новой Каменки, Покровского и Клинового.
Тэги: Лисичанск, Северодонецк, бахмут
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