ВСУ мощно ударили по оккупантам при попытке взять под контроль трассу Бахмут-Лисичанск

Украинские военные нанесли российским оккупантам значительные потери в живой силе и технике во время вражеского штурма близ Берестового, расположенного на стратегической трассе Бахмут-Лисичанск.

ВСУ нанесли значительные потери противнику под Берестовым



Об этом сообщили в Генштабе ВСУ. Боевые действия там продолжаются.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важно

Кроме того, на Бахмутском направлении враг обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов Камышеваха, Врубовка, Николаевка, Семигорье и Нью-Йорк.

Штурмовая и армейская авиация противника нанесла авиаудары вблизи Новой Каменки, Покровского и Клинового.

Тэги: Лисичанск, Северодонецк, бахмут