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Главная » Украина » Общество
19:44 08 Июня 2022 Просмотров 9   КомментариевКомментарии

ВСУ мощно ударили по оккупантам при попытке взять под контроль трассу Бахмут-Лисичанск

Украинские военные нанесли российским оккупантам значительные потери в живой силе и технике во время вражеского штурма близ Берестового, расположенного на стратегической трассе Бахмут-Лисичанск.

ВСУ нанесли значительные потери противнику под Берестовым

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ. Боевые действия там продолжаются.

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Кроме того, на Бахмутском направлении враг обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов Камышеваха, Врубовка, Николаевка, Семигорье и Нью-Йорк.

Штурмовая и армейская авиация противника нанесла авиаудары вблизи Новой Каменки, Покровского и Клинового.

Контроль над Берестовым означает контроль над стратегической трассой

Контроль над Берестовым означает контроль над стратегической трассой

Тэги: Лисичанск, Северодонецк, бахмут

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