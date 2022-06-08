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07:13 09 Июня 2022 526 Комментарии
Россияне закопали под Запорожьем 30 танков Т-62: названа цель
Оккупанты разместили 30 танков Т-62 как долговременные огневые точки, чтобы усилить контроль над трассой Т0812, проходящей по территории Ореховского и Васильевского районов.
Россия разместила Т-62 как долговременные огневые точки
Об этом сообщил американский Институт изучения войны.
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Эта трасса важна для поддержки операций на северо-востоке Запорожской области.
Кроме того, российские силы проводили атаки из РСЗО и разведывательные операции в Николаевской области и активизировали операции в Херсонской области в ответ на недавние украинские контратаки.
Напомним, ранее в Минобороны сообщали, что россияне развернули в Васильевке Запорожской области до 30 танков Т-62.
Тэги: Запорожье
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