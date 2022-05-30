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07:51 09 Июня 2022 Просмотров 3   КомментариевКомментарии

НАТО хотело похитить Лаврова во время визита в Сербию – местные СМИ

У НАТО якобы был план похитить министра иностранных дел России Сергея Лаврова во время его визита в Сербию, чтобы шантажировать президента РФ Владимира Путина.

Лаврова якобы планировали похитить, чтобы шанатжировать Путина

Такую странную информацию сообщило сербское издание Informer со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

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НАТО якобы планировало принудительно посадить самолет главы МИД России и схватить дипломата на территории Болгарии.

“Первой идеей Брюсселя и Вашингтона было заставить Сербию шантажом и угрозами отменить объявленный визит российского министра. Последовало ожесточенное давление, как никогда раньше! Только президент Вучич знает, какие сообщения он получал и с какой стороны. Однако он не сдался, поэтому им НАТО пришлось перейти к другим планам..”, – рассказал собеседник издания.

По его словам, в какой-то момент, в последних числах мая, британцы якобы выдвинули более чем шокирующий план: захватить Лаврова, в Белграде.

Предполагалось закрыть небо над Сербией, чтобы самолет Лаврова приземлился в Болгарии.

Чиновник заявил, что президенту РФ пришлось бы договариваться с Западом в случае похищения главы МИД.

Однако, по информации издания,  НАТО решило отказаться от этой идеи из-за несогласия одной из стран альянса.

Издание подало информацию как эксклюзив

Издание подало информацию как эксклюзив

Тэги: Сербия, Сергей Лавров
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