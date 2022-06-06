Госдума разрешила Путину замораживать вклады и распоряжаться имуществом россиян

Государственная Дума в среду в третьем и окончательном чтении приняла закон, наделяющий президента правом вводить масштабные ограничения на работу финансовой и банковской систем России и “замораживать” имущество граждан.

Путину официально предоставили неограниченные полномочия



Об этом сообщило издание The Moscow Times.

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Поправки к закону «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств» позволяют Путину среди прочего вводить ограничения на операции по счетам и вкладам, а также «замораживать (блокировать) имущество».

Полномочия президента распространяются как на граждан, так и на юридических лиц.

Согласно поправкам, которые вступят в силу после официального опубликования, Путин сможет также вводить ограничения и запреты на валютные операции для резидентов и нерезидентов, устанавливать особый порядок сделок с лицами из «недружественных государств”, менять валюту обязательств по отдельным договорам.

Путин также получает право вводить разрешительный порядок на осуществление сделок, устанавливать предельные суммы для валютных транзакций, вводить требования для покупки и продажи валюты на бирже, в том числе через механизм «специальной торговой сессии».

При этом президент будет вправе передать отдельные предоставляемые ему полномочия правительству и Банку России.

Де-факто закон дает Путину неограниченные полномочия, поскольку допускает «иные меры».

Тэги: Россия, Владимир Путин, госдума РФ