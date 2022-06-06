НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Экономика
09:38 09 Июня 2022 Просмотров 1591   КомментариевКомментарии

Госдума разрешила Путину замораживать вклады и распоряжаться имуществом россиян

Государственная Дума в среду в третьем и окончательном чтении приняла закон, наделяющий президента правом вводить масштабные ограничения на работу финансовой и банковской систем России и “замораживать” имущество граждан.

Путину официально предоставили неограниченные полномочия

Об этом сообщило издание The Moscow Times.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важно

Поправки к закону «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств» позволяют Путину среди прочего вводить ограничения на операции по счетам и вкладам, а также «замораживать (блокировать) имущество».

Полномочия президента распространяются как на граждан, так и на юридических лиц.

Согласно поправкам, которые вступят в силу после официального опубликования, Путин сможет также вводить ограничения и запреты на валютные операции для резидентов и нерезидентов, устанавливать особый порядок сделок с лицами из «недружественных государств”, менять валюту обязательств по отдельным договорам.

Путин также получает право вводить разрешительный порядок на осуществление сделок, устанавливать предельные суммы для валютных транзакций, вводить требования для покупки и продажи валюты на бирже, в том числе через механизм «специальной торговой сессии».

При этом президент будет вправе передать отдельные предоставляемые ему полномочия правительству и Банку России.

Де-факто закон дает Путину неограниченные полномочия, поскольку допускает «иные меры».

Тэги: Россия, Владимир Путин, госдума РФ
Loading...

Новости по теме

ТОР
06.06.2022 14:35
В России пригрозили нанести новые удары по украинской инфраструктуре и госучреждениям
ТОР
05.06.2022 16:24
Настроение в бункере Путина, как в Берлине 1945 года, – Белковскй
ТОР
16.02.2022 11:52
Принял к сведению: Путин получил обращение Госдумы о признании “Л/ДНР”
blog comments powered by Disqus
Украина нанесла удар по базе ЧВК Вагнера в Стаханове. Фото и видео

10:03 Украина

Госдума разрешила Путину замораживать вклады и распоряжаться имуществом россиян

09:38 Мир

Правительство “ДНР” во главе с «премьером» отправлено в отставку

17:20 Мир

Россия отказалась от быстрых псевдореферендумов “по-крымски” в Херсоне и Мелитополе: названа причина

16:48 Украина

Скандалы с гуманитарной помощью расшатывают ситуацию в прифронтовом Запорожье – СМИ

12:01 Украина

ВСУ продвинулись на несколько километров на Херсонщине: в России истерика

10:03 Украина

Убитому российскому генералу Кутузову нашли замену: подчиненные уже желают ему смерти

07:58 Мир

Россия перебросила войска из Запорожской области в Херсонскую и попыталась контратаковать

06:52 Украина

Россия наступает на востоке с нескольких направлений: что там происходит. Карта

06:09 Украина

Дрожала земля: под Запорожьем ВСУ мощно накрыли скопление техники и боеприпасов врага. Видео

15:59 Украина

Россия готова обсуждать возвращение Украине захваченных территорий

14:26 Украина