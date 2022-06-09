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10:03 09 Июня 2022 659 Комментарии
Украина нанесла удар по базе ЧВК Вагнера в Стаханове. Фото и видео
По городу Стаханову в «ЛНР» (декоммунизированное название – Кадиевка) нанесен сильный удар, поднимается огромный столб черного дыма.
Фотографию опубликовал украинский журналист Роман Бочкала
Бочкала сообщил о том, что попало по стадиону, где якобы базировалась российская «ЧВК Вагнера».
По его словам, выжил только один человек. Сколько погибло не уточняется.
«ЛНР» утром сообщила об ударе по Стаханову из РСЗО и ранении трех местных жителей. Куда именно был «прилет» – не сообщалось.
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