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Главная » Украина » Общество
10:21 09 Июня 2022 Просмотров 16   КомментариевКомментарии

Россия начала попытку наступления к югу от Изюма после долгого затишья

За последние 48 часов Россия активизировала усилия по продвижению к югу от Изюма после замораживания наступления там с апреля.

Оккупанты пытаются наступать со стороны Изюма

Об этом сообщило Минобороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

«Бои продолжаются в Северодонецке, но за последние 48 часов Восточная группа войск России также, вероятно, активизировала свои усилия для продвижения к югу от Изюма», – говорится в отчете.

Там также отметили, что продвижение России на Изюмской оси остановилось с апреля после того, как украинские силы хорошо использовали местность, чтобы замедлить продвижение российских сил.

Отмечается, что Россия, вероятно, пыталась восстановить Восточную группу войск после того, как она понесла очень большие потери во время неудачного наступления на Киев, но ее подразделения, вероятно, остаются недостаточными.

«Россия, вероятно, стремится восстановить темпы в этой сфере, чтобы оказывать дальнейшее давление на Северодонецк и создать возможность продвижения поглубже в Донецкую область», – сказано в обзоре.

Тэги: изюм
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