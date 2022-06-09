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10:34 09 Июня 2022 Просмотров 39   КомментариевКомментарии

Под Москвой мощно горел завод по производству военной оптики. Видео

Под Москвой мощно горел склад Загорского оптико-механического завода, на котором производится военная оптика для российской армии — от биноклей до оптических прицелов.

Над городом поднялся огромный столб черного дыма

Об этом сообщил телеканал «360».  Предприятие расположено в Сергиевом Посаде.

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Кадры с места пожара в среду, 8 июня, очевидцы опубликовали в соцсетях.

По словам очевидцев, крыша здания была охвачена огнем в считанные минуты. По предварительной информации, пламя охватило складские помещения рядом с административным зданием.

В местном подразделении МЧС РФ сообщили, что к тушению пожара привлекли 15 человек и четыре единицы техники.

Сначала сообщалось, что площадь возгорания составляла всего 30 кв. метров, но огонь очень быстро распространился по территории, охватив 700 кв. метров площади.

Конструкторские особенности кровли здания, наличие подкровельного пространства и утеплителя усложнили тушение.

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