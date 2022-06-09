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11:17 09 Июня 2022 561 Комментарии
Украинские артиллеристы показали уничтожение укрепрайона оккупантов на Херсонщине
Украинские артиллеристы из 28-й механизированной бригады показали видео уничтожения позиций российских военных на южном фронте.
ВСУ мощно накрыли вражеские позиции на Херсонщине
Соответствующее видео опубликовал в Twitter Blue_Sauron.
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В подписи к видео сказано, что украинские военные попадают в позиции оккупантов на южном направлении.
Судя по информации Генштаба ВСУ, существенные удары по позициям российских военных ВСУ на южном фронте наносили в районе населенных пунктов на границе Херсонской и Николаевской областей.
Тэги: Николаев, Херсонская область
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