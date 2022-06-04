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Главная » Украина » Общество
13:12 09 Июня 2022 Просмотров 431   КомментариевКомментарии

Россияне могут атаковать Одессу из Черного моря через Дунай

Российские войска могут атаковать Одесскую область из Черного моря через Дунай.

Россияне уже пробывали через Дунай нападать на Одесскую область

Об этом заявил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в эфире национального телемарафона.

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По его словам, в начале марта ДРГ уже пытались воспользоваться этим маршрутом.

«Для нас все закончилось хорошо, потому что наши военные отреагировали. Для врага – они понесли потери, кое-кто успел отступить. Больше таких попыток не было, но риски остаются», – сказал Братчук.

Тэги: Одесса
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