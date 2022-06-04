Россияне могут атаковать Одессу из Черного моря через Дунай

Российские войска могут атаковать Одесскую область из Черного моря через Дунай.

Россияне уже пробывали через Дунай нападать на Одесскую область



Об этом заявил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в эфире национального телемарафона.

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По его словам, в начале марта ДРГ уже пытались воспользоваться этим маршрутом.

«Для нас все закончилось хорошо, потому что наши военные отреагировали. Для врага – они понесли потери, кое-кто успел отступить. Больше таких попыток не было, но риски остаются», – сказал Братчук.

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