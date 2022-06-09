Президент Никарагуа разрешил Путину ввести в страну войска

Президент Никарагуа Даниэль Ортега санкционировал ввод в страну иностранных войск, кораблей и самолетов, среди которых выделяются Вооруженные силы Российской Федерации.

Ортега и Путин - давние приятели



Об этом сообщило издание El Pais.

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«Личный состав, корабли и самолеты Вооруженных Сил Российской Федерации смогут входить для участия в учениях, в операциях по оказанию гуманитарной помощи, поисково-спасательных и спасательных миссиях в чрезвычайных ситуациях или стихийных бедствиях», — сообщаила официальная газета La Gaceta.

Военнослужащим, морским и воздушным судам из Соединенных Штатов, Мексики, Кубы, Венесуэлы, Гватемалы, Сальвадора, Гондураса и Доминиканской Республики также было разрешено вводить своих военных в страну во второй половине года с целью обмена опытом и оказания гуманитарной помощи.

Никарагуа считает, что обмен между вооруженными силами будет иметь «взаимную выгоду в случае чрезвычайных ситуаций».

Тэги: Россия, никарагуа