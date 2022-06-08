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Главная » Украина » Общество
13:58 09 Июня 2022 Просмотров 9   КомментариевКомментарии

Мясокомбинат уже переполнен: в Мелитополе оккупанты ищут холодильники для тел убитых россиян

Оккупационная администрация Мелитополя срочно ищет дополнительные морозильные камеры и промышленные холодильники для тел убитых россиян.

Оккупантам не хватает холодильников для трупов

Об этом сообщили в Главном управлении разведки.

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Переоборудованный в морг городской мясокомбинат уже полностью заполнен телами убитых оккупантов и не может больше принимать «груз 200».

По данным разведки, 6 июня российские военные приехали в ООО «Арон-М» (Мелитополь, ул. Ломоносова, 370) и изучили его холодильные камеры. Оборудование было признано пригодным для переоборудования в морг.

Руководство компании просто сообщили о «решении о временном их использовании на безвозмездной основе для хранения тел погибших военнослужащих».

В сообщении ГУР отметили, что в последнее время в Мелитополь активно завозятся трупы оккупантов, погибших во время боев в направлении Пологи – Гуляйполе.

“Длительное хранение убитых тел связано с намерениями российского руководства скрыть реальные масштабы потерь от российского электората. Поэтому, практикуется так называемое «дозированное» отправление тел в РФ и максимальное растягивание этого процесса во времени”, – отметили разведчики.

Тэги: мелитополь
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