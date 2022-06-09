Кремль хочет объединить все захваченные в Украине территории в один новый федеральный округ

Самопровозглашенные псевдообразования “ДНР” и “ЛНР”, а также оккупированные территории Херсонской и Запорожской областей Россия планирует объединить в один федеральный округ в составе России.

Даты "референдумов" на оккупированных территориях еще не определены



Об этом сообщила Медуза со ссылкой на три источника, близких к администрации президента РФ.

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«Округ должен появиться после того, как на этих территориях пройдут референдумы о присоединении к России. Присоединяться к действующим округам украинские территории не будут», — пояснил один из источников.

По информации собеседников издания, создание округа курирует заместитель руководителя департамента АП по обеспечению дел Госсовета Борис Рапопорт.

Он уже занимался Донбассом в 2014 году, когда занимал пост заместителя главы управления по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ.

Сейчас Рапопорт занимается подбором кадров для работы в администрациях “ДНР” и “ЛНР”, а также в «военно-гражданских администрациях» в Херсонской и Запорожской областях Украины.

Именно эти чиновники должны будут подготовить проведение референдумов о присоединении к России.

Пока обсуждаются две даты их проведения. Первая — «в середине июля, если ситуация на фронте позволит». И вторая, «более реальная» — 11 сентября, в единый день голосования в России.