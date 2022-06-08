«Верховный суд ДНР» приговорил трех пленных иностранцев, воевавших за ВСУ, к смертной казни
Так называемый Верховный суд «ДНР» вынес первый приговор пленным иностранцам, воевавших за Украину.
Об этом сообщило РИА Новости.
Британцы Эйден Аслин и Шон Пиннер, а также марокканец Саадун Брагим осуждены на смертную казнь.
Их обвиняли в наемничестве и «в совершении действий, направленных на захват власти и свержение конституционного строя «ДНР», сообщил журналистам председательствующий коллегии по делу Александр Никулин.
У осужденных иностранцев будет месяц на апелляцию.
Ранее в Минобороны РФ говорили, что «прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами, лучшее, что их ждет — долгий срок в тюрьме».
Британцы Шон Пиннер и Эйден Эслин попали в плен в Мариуполе в середине апреля. Марокканец Брагим Саадун попал в плен 12 марта в Волновахе.