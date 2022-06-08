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17:05 09 Июня 2022 Просмотров 39   КомментариевКомментарии

«Верховный суд ДНР» приговорил трех пленных иностранцев, воевавших за ВСУ, к смертной казни

Так называемый Верховный суд «ДНР» вынес первый приговор пленным иностранцам, воевавших за Украину.

Псевдосуд фейковой "республики" вынес смертный приговор иностранным гражданам

Об этом сообщило РИА Новости.

Британцы Эйден Аслин  и Шон Пиннер, а также марокканец Саадун Брагим осуждены на смертную казнь.

Их обвиняли в наемничестве и «в совершении действий, направленных на захват власти и свержение конституционного строя «ДНР», сообщил журналистам председательствующий коллегии по делу Александр Никулин.

У осужденных иностранцев будет месяц на апелляцию.

Ранее в Минобороны РФ говорили, что «прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами, лучшее, что их ждет — долгий срок в тюрьме».

Британцы Шон Пиннер и Эйден Эслин попали в плен в Мариуполе в середине апреля. Марокканец Брагим Саадун попал в плен 12 марта в Волновахе.

Тэги: ДНР
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