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Главная » Украина » Политика
18:01 09 Июня 2022 Просмотров 76   КомментариевКомментарии

Зеленский подписал указ о персональных санкциях против Путина

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций персонально против президента РФ Владимира Путина.

Текст указа появился на сайте главы государства. Документ вводи в действие соответствующее решение СНБО от 9 июня 2022 года.

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Также в санкционный список попали спикер Путина Дмитрий Песков, глава правительства Михаил Мишустин, его заместитель Андрей Белоусов, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и другие.

Всего в списке более 260 россиян и 236 предприятий.

Согласно документу, санкции вводятся бессрочно. Они предполагают:

  • блокирование активов и имущества;

  • предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;

  • запрет на вхождение в территориальные воды и воздушное пространства;

  • запрет на сделки по ценным бумагам;

  • отказ в предоставлении виз;

  • лишение государственных наград Украины и т. д.

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