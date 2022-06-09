Зеленский подписал указ о персональных санкциях против Путина
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций персонально против президента РФ Владимира Путина.
Текст указа появился на сайте главы государства. Документ вводи в действие соответствующее решение СНБО от 9 июня 2022 года.
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Также в санкционный список попали спикер Путина Дмитрий Песков, глава правительства Михаил Мишустин, его заместитель Андрей Белоусов, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и другие.
Всего в списке более 260 россиян и 236 предприятий.
Согласно документу, санкции вводятся бессрочно. Они предполагают:
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блокирование активов и имущества;
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предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;
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запрет на вхождение в территориальные воды и воздушное пространства;
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запрет на сделки по ценным бумагам;
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отказ в предоставлении виз;
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лишение государственных наград Украины и т. д.