Зеленский подписал указ о персональных санкциях против Путина

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций персонально против президента РФ Владимира Путина.

Текст указа появился на сайте главы государства. Документ вводи в действие соответствующее решение СНБО от 9 июня 2022 года.

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Также в санкционный список попали спикер Путина Дмитрий Песков, глава правительства Михаил Мишустин, его заместитель Андрей Белоусов, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и другие.

Всего в списке более 260 россиян и 236 предприятий.

Согласно документу, санкции вводятся бессрочно. Они предполагают: