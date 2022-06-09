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19:49 09 Июня 2022 0 Комментарии
Путин – х**ло, Лавров – с*ка: в Ереване “горячо” встретили главу МИД РФ. Видео
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду, 8 июня, прибыл с официальным визитом в Ереван.
В отличии от балканских стран, Армения небо ему не закрыла, но армянский народ высказал свое мнение как о самом Лаврове, так и о президенте РФ Владимире Путине.
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В день его прилета в центре Еревана прошел многолюдный митинг.
Митингующие скандировали фразы «Путин – х**ло! Лавров – с*ка!».
У многих людей были флаги Украины.
Тэги: Армения, Сергей Лавров
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