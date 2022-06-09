Путин – х**ло, Лавров – с*ка: в Ереване “горячо” встретили главу МИД РФ. Видео

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду, 8 июня, прибыл с официальным визитом в Ереван.

В отличии от балканских стран, Армения небо ему не закрыла, но армянский народ высказал свое мнение как о самом Лаврове, так и о президенте РФ Владимире Путине.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важно

В день его прилета в центре Еревана прошел многолюдный митинг.

Митингующие скандировали фразы «Путин – х**ло! Лавров – с*ка!».

У многих людей были флаги Украины.

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео

Тэги: Армения, Сергей Лавров