НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Политика
19:49 09 Июня 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Путин – х**ло, Лавров – с*ка: в Ереване “горячо” встретили главу МИД РФ. Видео

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду, 8 июня, прибыл с официальным визитом в Ереван.

В отличии от балканских стран, Армения небо ему не закрыла, но армянский народ высказал свое мнение как о самом Лаврове, так и о президенте РФ Владимире Путине.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важно

В день его прилета в центре Еревана прошел многолюдный митинг.

Митингующие скандировали фразы «Путин – х**ло! Лавров – с*ка!».

У многих людей были флаги Украины.

Тэги: Армения, Сергей Лавров
Loading...

Новости по теме

ТОР
09.06.2022 07:51
НАТО хотело похитить Лаврова во время визита в Сербию – местные СМИ
ТОР
30.05.2022 06:28
Лавров рассказал о болезни Путина
ТОР
30.04.2022 15:39
Следующая цель РФ – освободить Марс от марсиан: Подоляк потроллил Лаврова
blog comments powered by Disqus
Появилось видео ликвидации базы вагнеровцев на стадионе в Стаханове

16:29 Украина

Украинские артиллеристы показали уничтожение укрепрайона оккупантов на Херсонщине

11:17 Украина

Украина нанесла удар по базе ЧВК Вагнера в Стаханове. Фото и видео

10:03 Украина

Госдума разрешила Путину замораживать вклады и распоряжаться имуществом россиян

09:38 Мир

Правительство “ДНР” во главе с «премьером» отправлено в отставку

17:20 Мир

Россия отказалась от быстрых псевдореферендумов “по-крымски” в Херсоне и Мелитополе: названа причина

16:48 Украина

Скандалы с гуманитарной помощью расшатывают ситуацию в прифронтовом Запорожье – СМИ

12:01 Украина

ВСУ продвинулись на несколько километров на Херсонщине: в России истерика

10:03 Украина

Убитому российскому генералу Кутузову нашли замену: подчиненные уже желают ему смерти

07:58 Мир

Россия перебросила войска из Запорожской области в Херсонскую и попыталась контратаковать

06:52 Украина

Россия наступает на востоке с нескольких направлений: что там происходит. Карта

06:09 Украина