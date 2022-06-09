Мрут, как мухи: россияне вывезли из Северодонецка боевых бурятов

Россия вывела из Северодонецка боевые подразделения бурятов, поскольку они не выдерживают боев с украинскими защитниками.

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Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай

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По его словам, в городе продолжаются ожесточенные бои. Буряты отступили, потому что значительно слабее наших защитников.

Также россияне мощно обстреливают Лисичанск из большого калибра, пробивающего бетон. Горожанам крайне опасно находиться там, даже в укрытиях.

Боев внутри и вокруг города нет.

Однако идут бои в населенных пунктах Горной и Попаснянской общин.

“Из-за жары уровень воды в реке Северский Донец упал – это значит, что рашисты снова попытаются бросить переправы. Следим, в случае чего – будем действовать на опережение”, – отметил Гайдай.

Он также отметил, что потери российских военных значительно превышают наши.

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