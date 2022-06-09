Подразделение россиян в полном составе отказалось воевать из-за больших потерь

Из-за потерь, полученных во время боев с украинскими защитниками в Харьковской области, мотострелковое подразделение из состава 1-го армейского корпуса в полном составе отказалось от участия в боевых действиях.

Россияне отказываются воевать из-за больших потерь



Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Там отметили, что командование оккупационных войск продолжает проводить принудительные мероприятия для мобилизации личного состава.

При этом именно в принудительно сформированных подразделениях и наблюдаются случаи отказа от участия в боевых действиях.

Тэги: Донбасс