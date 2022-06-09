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07:15 10 Июня 2022 53 Комментарии
Подразделение россиян в полном составе отказалось воевать из-за больших потерь
Из-за потерь, полученных во время боев с украинскими защитниками в Харьковской области, мотострелковое подразделение из состава 1-го армейского корпуса в полном составе отказалось от участия в боевых действиях.
Россияне отказываются воевать из-за больших потерь
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
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Там отметили, что командование оккупационных войск продолжает проводить принудительные мероприятия для мобилизации личного состава.
При этом именно в принудительно сформированных подразделениях и наблюдаются случаи отказа от участия в боевых действиях.
Тэги: Донбасс
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