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08:17 10 Июня 2022 251 Комментарии
Украинская авиация мощно ударила по нескольким позициям россиян на Херсонщине
Украинская авиация нанесла серию ударов по позициям и местам скопления техники российских оккупантов в пяти разных населенных пунктах Херсонщины.
Украинская авиация нанесла удары по оккупантам на Херсонщине
Об этом сообщили в Оперативном командовании “Юг”.
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Воздушные силы ВСУ в частности ударили по опорному пункту, местам скопления техники и личного состава, по наведенной понтонной переправе и полевым складам противника.
По результатам авиаударов и выполнению ракетно-артиллерийскими подразделениями огневых задач уничтожены 33 оккупанта, реактивная система залпового огня «Град», несколько единиц бронированной техники, 3️ склада боеприпасов и 2️ склада ГСМ.
Остальные вражеские потери уточняются.
Тэги: херсон
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