Украинская авиация мощно ударила по нескольким позициям россиян на Херсонщине

Украинская авиация нанесла серию ударов по позициям и местам скопления техники российских оккупантов в пяти разных населенных пунктах Херсонщины.

Украинская авиация нанесла удары по оккупантам на Херсонщине



Об этом сообщили в Оперативном командовании “Юг”.

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Воздушные силы ВСУ в частности ударили по опорному пункту, местам скопления техники и личного состава, по наведенной понтонной переправе и полевым складам противника.

По результатам авиаударов и выполнению ракетно-артиллерийскими подразделениями огневых задач уничтожены 33 оккупанта, реактивная система залпового огня «Град», несколько единиц бронированной техники, 3️ склада боеприпасов и 2️ склада ГСМ.

Остальные вражеские потери уточняются.

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