В России сообщили об украинских диверсантах под Брянском и обстреле погранпункта

На территорию Брянской области якобы зашла диверсионная группа из Украины, а затем пограничный пункт подвергся обстрелу.

Скоро украинская ДРГ доберется до Красной площади



Об этом сообщил российский Telegram-канал Baza.

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Это произошло недалеко от посёлка Подывотье в Брянской области. По информации издания, завязался бой, а затем возможный район местонахождения ДРГ обстреляли из гранатомётов и гаубицы.

Кто обстрелял – не уточняется.

Также в сообщении уточнили, что около 5 утра жители уже другого посёлка, Белая Берёзка, услышали взрывы и увидели столб дыма. По предварительным данным, это якобы была попытка обстрела пограничного отделения на границе с Украиной.

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