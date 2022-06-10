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12:17 10 Июня 2022 Просмотров 211   КомментариевКомментарии

ВСУ показали уничтожение артбатареи оккупантов на Херсонщине: сработали аэроразведка и артиллеристы

На Херсонщине разведка батальона «Терра» ТрО и артиллеристы 28 омбр в дуэте уничтожили несколько орудий российских оккупантов.

Украинские артиллеристы мощно накрыли противника

Соответствующее видео показал батальон “Терра”.

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Разведчики с помощью дрона вели целеуказание и корректировку огня.

На кадрах видны меткие попадания наших артиллеристов, моменты детонации боекомплектов и побег с позиций уцелевших российских военных.


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