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13:54 10 Июня 2022 Просмотров 64   КомментариевКомментарии

В Беларуси разместили российские войска и развернули “Искандеры

В десяти населенных пунктах Беларуси дислоцируются российские войска, также не территории республики развернуты батареи “Искандеров”.

Российские войска остаются в Беларуси

Об этом заявил спикер Минобороны Александр Мотузяник в эфире общенационального телемарафона.

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«О российских войсках сразу скажу: они там есть. Я не скажу вам точное количество, но дислоцируются российские подразделения. Около десяти населенных пунктов, где военнослужащие армии россии есть”, – сказал он.

Также, по словам спикера, известно об оперативно-тактических ракетных комплексах «Искандер», также развернутых на территории Беларуси, которые угрозу новых ракетных ударов по территории Украины.

Также за последние несколько недель вооруженные силы Беларуси в составе до семи батальонов пытаются «прикрывать» участок белорусско-украинской границы.

По словам Мотузяника, это исключительно демонстрационные действия, поскольку со стороны Украины никакой угрозы Беларуси быть не может.

В то же время он напомнил, что Беларусь угрожает увеличить численность вооруженных сил республики до 80 тысяч.

Однако в украинском Минобороны в ближайшей перспективе не видят создания там какой-либо мощной группировки.

Тэги: беларусь
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