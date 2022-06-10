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Главная » Украина » Общество
15:13 10 Июня 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Топ-менеджер Нафтогазу купив автівку за півмільйона доларів у розпал війни – нардеп

Народний депутат Олексій Кучеренко (фракція «Батьківщина») повідомив на своїй сторінці у Facebook, що радник голови правління Нафтогазу Олег Діденко нещодавно став власником елітного автомобіля Бентлі Бентайга

Народний депутат Олексій Кучеренко (фракція «Батьківщина») повідомив на своїй сторінці у Facebook, що радник голови правління Нафтогазу Олег Діденко нещодавно став власником елітного автомобіля Бентлі Бентайга (Bentley Bentayga), вартість якої, за оцінками автоекспертів, може сягати 500 тисяч доларів США.

«Дайте нам 8 млрд доларів за ленд-лізом – нам на Бентлі за 500 тис доларів не вистачає.

Я вже писав про 911 млн грн гонорару, який виплатили собі на 20 персон очільники Нафтогазу за минулий «прибутковий» рік, після чого вони шантажують уряд та країну, вимагаючи 266 млрд гривень з бюджету на цей рік», – написав Олексій Кучеренко у Facebook.

Олег Діденко, радник голови правління Нафтогазу Юрія Вітренко.

«Гаманець Юрія Юрійовича. В розгар війни купує новий Бентлі за 0.5 млн доларів, нікого не соромиться. Наприкінці липня минулого року купив Мерседес «кубік» за 300 тис доларів, оформив тоді на маму, мабуть ще був обережним. Зараз в зв’язку с «особливим статусом» Юрія Юрійовича в державі – вирішив вже й не соромитися», – обурюється народний депутат.

В кінці посту Представник фракції «Батьківщина» написав: «Я звертаю особливу увагу воїнів ЗСУ, яким зараз дуже й дуже важко – скільки амуніції можна було би придбати на ці гроші?!»

З автором допису погоджуються й інші користувачі соцмережі: «Це мародери», – написав Віктор Прошкін, а Валентина Петраковская-Ефремова задається питанням: «Для чого нам ця обдираловка скільки люди будуть кормити цих дармоїдів поверніть все державі а ні люди заберуть свої надра і ніхто більше не буде знущатись над народом ось тільки хлопці закінчать з цим путлєром і кажеться сама перша проблема це Нафтогаз і хто дозволив обдирати людей організувавши цю фірму повинен відповісти і повернути награбовані кошти і зразу в державі появляться гроші»

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