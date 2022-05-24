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15:21 10 Июня 2022 Просмотров 82   КомментариевКомментарии

В России на трассе под Ростовом загорелась военная техника: разрывы боекомплекта напугали людей. Видео

На трассе между Ростовом и Новочеркасском, в районе хутора Казачьи Лагери загорелась военная техника.

Предположительно горит БТР

Об этом сообщили местные жители в соцсетях, позже подтвердили и местные издания.

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Очевидцы сняли видео огромного столба дыма над трассой.

Также слышны разрывы сдетонировавшего боекомплекта. Так называемые хлопки сильно напугали местных жителей, которые сразу заговорили об «украинских диверсантах» и «обстрелах из Украины».

Причина случившегося неизвестна. Официальной информации об инциденте также нет.

Тэги: Россия, Ростов
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