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15:30 10 Июня 2022 Просмотров 104   КомментариевКомментарии

В МИД РФ отказали приговоренным к смерти в “ДНР” британцам в статусе военнопленных

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что приговоренные к смертной казни Эйден Аслин и Шон Пиннер в соответствии с международным гуманитарным правом не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного.

Пленных британцев приговорили к смертной казни

Об этом сообщило российское агентство Интерфакс.

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«Со своей стороны неоднократно информировали посольство Великобритании в Москве о том, что по всем вопросам плененных англичан следует обращаться к властям “ДНР” или “ЛНР”. Насколько мы понимаем, никакой инициативы в этом плане Лондон не проявил, даже несмотря на просьбы к британским властям родственников наемников», – добавила Захарова.

Как сообщали Власти, так называемый Верховный суд «ДНР» вынес первый приговор пленным иностранцам, воевавших за Украину.

Тэги: Россия, ДНР, мария захарова
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