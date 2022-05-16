В сети появилось “распоряжение” Кличко, отменяющее Указа Долгорукого об основании Москвы

В сети появилось шуточное «распоряжение» от имени главы КМДА Виталия Кличко, которое «постановляет» отменить указ князя Юрия Долгорукого об основании Москвы.

Памятник Юрию Долгорукому в Москве



Документ 1147 года предложено считать недействительным и являющимся «историческим недоразумением».

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«Распоряжение», которое якобы издал исполнительный комитет Киевского городского совета, датируется 7 июня 2022 года и имеет номер «367″. Оно также содержит «печать» и «подпись» городского головы столицы Виталия Кличко.

«Название» документа – «О восстановлении исправления исторической справедливости и исправлении ошибок бывших высших должностных лиц города Киева».

Текст документа «постановляет» на основе норм Гражданского, Хозяйственного кодексов и закона Украины «О местном самоуправлении» признать недействительным указ князя Юрия Долгорукого об основании Москвы «как такой, который является историческим недоразумением».

В Ипатьевской летописи упоминание о Москве датируется 1147 годом, когда Юрий Долгорукий созвал военный совет в городе и позвал «на Московь» своего союзника и троюродного брата — Новгород-Северского князя Святослава Ольговича.

Москва была основана на высоком Боровицком холме, на месте слияния рек Москвы и Неглинной, выше реки Яузы.

Некоторое время город назывался Кучков от имени боярина Степана Кучки, владевшего этими землями и казненного Юрием Долгоруким, а затем за городом закрепилось название от имени реки Москвы.

Что означает слово «Москва» – лингвисты и сейчас спорят на этот счет. Предполагают, что слово «Москва» финно-венгерского происхождения и означает по разным версиям: «смородина», «мутная», «искаженная».

Тэги: Украина, Россия, Киев, Виталий Кличко