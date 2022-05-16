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17:19 10 Июня 2022 Просмотров 2845   КомментариевКомментарии

В сети появилось “распоряжение” Кличко, отменяющее Указа Долгорукого об основании Москвы

В сети появилось шуточное «распоряжение» от имени главы КМДА Виталия Кличко, которое «постановляет» отменить указ князя Юрия Долгорукого об основании Москвы.

Памятник Юрию Долгорукому в Москве

Документ  1147 года предложено считать недействительным и являющимся «историческим недоразумением».

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«Распоряжение», которое якобы издал исполнительный комитет Киевского городского совета, датируется 7 июня 2022 года и имеет номер «367″. Оно также содержит «печать» и «подпись» городского головы столицы Виталия Кличко.

«Название» документа – «О восстановлении исправления исторической справедливости и исправлении ошибок бывших высших должностных лиц города Киева».

Текст документа «постановляет» на основе норм Гражданского, Хозяйственного кодексов и закона Украины «О местном самоуправлении» признать недействительным указ князя Юрия Долгорукого об основании Москвы «как такой, который является историческим недоразумением».

"Распоряжение" Кличко об отмене Указа Юрия Долгорукого

"Распоряжение" Кличко об отмене Указа Юрия Долгорукого

В Ипатьевской летописи упоминание о Москве датируется 1147 годом, когда Юрий Долгорукий созвал военный совет в городе и позвал «на Московь» своего союзника и троюродного брата — Новгород-Северского князя Святослава Ольговича.

Москва была основана на высоком Боровицком холме, на месте слияния рек Москвы и Неглинной, выше реки Яузы.

Некоторое время город назывался Кучков от имени боярина Степана Кучки, владевшего этими землями и казненного Юрием Долгоруким, а затем за городом закрепилось название от имени реки Москвы.

Что означает слово «Москва» – лингвисты и сейчас спорят на этот счет. Предполагают, что слово «Москва» финно-венгерского происхождения и означает по разным версиям: «смородина», «мутная», «искаженная».

Тэги: Украина, Россия, Киев, Виталий Кличко
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