Фермеры-аферисты в Одесской области лишили селян выплат за пользование паями

Компания «Рис-груп» обманом заполучила больше 500 га

В Одесской области жители минимум трёх сел были лишены выплат за свои паи. Фермеры-афериста сначала обещали «золотые горы», после чего в одностороннем порядке внесли изменения в договора и больше двух лет не рассчитываются с селянами. Об этом редакции рассказали постращавшие жители с. Десантное, с.Трудовое и с. Дмитровка Измаильского района Одесской области.

До 2019 года включительно собственники паёв вышеуказанных сел передавали их по договору аренды в пользование местным фермерам, за что ежегодно получали примерно по 18-22 тыс.грн.

Компания «Рис-груп», известная в Одесской области как «рейдеры Бессарабии», в 2020 году начала агитировать селян передать паи им, пообещав оплату в размере 28 тыс. грн.

Как признаются теперь жертвы аферистов, такой высокой оплати в районе никто больше не мог предложить.

«И поэтому люди шли, заключали с «Рис-груп» договора на 5-7 и даже 10 лет. В общей сложности обманом Романенко и Кучеренко (собственники «Рис-груп», – ред) получили под посевную примерно 550 га жителей наших сел», – рассказывает один из пострадавших Алексей.

В с. Десантном пайщики передали им в аренду около 150 га, в Трудовом – более 300 га и в с. Дмитровка – около 100 га. Всего: более 550 на.

«Но когда пришло время расчёта только единицы из нас получили по 10-12 тыс. грн. Некоторые ничего не получили до сих пор. На претензию, аферисты из «Рис-груп» показали нам бумагу – якобы «вложение» к договору, которого изначально не было. И, мол, теперь они платят столько, сколько позволяет урожай. Мы не в силах доказать, что этого «вложения» не было, что мы подписывали бумаги с фиксированной суммой оплаты в 28 тыс. грн. Так было 2020 году и в прошлом году ситуация повторилась. В этом году нам тоже передают, что можем не рассчитывать ни на 28, на даже на 20 тыс грн», – поясняют селяне.

В такой кабале у аферистов они оказались минимум на 5 лет, а кто-то – и на дольше. Обращаться в суды и доказывать подлог договора у местных жителей нет финансовой возможности. Поэтому они надеются на вмешательство глав ОТГ или прокуратуры, вследствие огласки этой ситуации.

Стоит напомнить, что компания «Рис-груп» известна своими постоянными захватами не только паёв местных жителей, но и государственной сельскохозяйственной земли. В 2018 году фермеры-аферисты под прикрытием отдельных следователей воровали урожай с полей гос.предприятий, о чем писал «Килийский Весник». Та история завершилась только в начале этого года уголовной ответственностью одного из следователей-фальсификаторов, работающей в интересах представителей «Рис-груп» (Романенко, Кучеренко, Хаджи и Божко).

Отметим, что фальсификацией договоров с селянами в этот раз тоже занимались не простые люди. Юридически все махинации «Рис-груп» сопровождает помощник одного из килийских судей. Вскоре мы узнаём фамилии и степень участия каждого фигуранта этого циничного грабежа селян.