В Мариуполе вспышка холеры: город закрыли на карантин

В оккупированном РФ Мариуполе начались вспышки инфекционных заболеваний, но “власти” это скрывают, закрыв город на карантин.

В "освобожденном" Россией Мариуполе жуткая антисанитария



Об этом мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил в интервью «Украинской службе Би-би-си».

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«По городу уже ходят холера, дизентерия и другие инфекционные заболевания, но это скрывают. Город закрыли на карантин. Оттуда никого не выпускают и не впускают», — сказал он.

По оценкам Бойченко, сейчас в Мариуполе могут находиться десятки больных холерой, и их число будет стремительно расти.

По словам мэра Мариуполя, информации о госпитализированных с диагнозом «холера», нет, поскольку в больницы нет доступа. Тем не менее, считает Бойченко, что есть все признаки, позволяющие утверждать, что вспышка холеры в Мариуполе началась.

Представители украинских властей ранее неоднократно заявляли, что в Мариуполе — из-за отсутствия централизованного водоснабжения, канализации, затрудненного доступа к медикаментам и медицинской помощи, а также массовых захоронений погибших жителей — существует огромный риск возникновения эпидемий.

Российская сторона эти заявления не комментирует.

Тэги: Россия, Мариуполь