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06:44 11 Июня 2022 Просмотров 97   КомментариевКомментарии

Российские войска подбираются к Славянску, но несут большие потери

Российские войска продолжают готовиться к наступательным операциям с юго-востока из Изюма и запада от Лимана в направлении Славянска и, вероятно, 10 июня добились незначительных успехов к северу от Славянска.

Российские войска медленно продвигаются к Славянску

Об этом сообщили в американском Институте изучения войны (ISW).

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Украинский Генштаб заявил, что в настоящее время в направлении Харьковской области действуют 30 российских батальонных тактических групп (БТГ), что на 10 больше, чем сообщалось ранее 3 июня.

Оккупанты на этой оси продолжают уделять приоритетное внимание усилиям по увязке наступления на юго-востоке Харьковской области с усилиями на северо-западе Донецкой области.

Однако эти БТГ, вероятно, понесли большие боевые потери и могут состоять из остатков других подразделений. Украинские сообщения о дополнительных 10 БТГ, действующих на этой оси, по мнению экспертов ISW, указывают на то, что Кремль реорганизовал свои подразделения и, возможно, развернул некоторые подкрепления, но маловероятно, что российские силы действительно увеличили свою имеющуюся боевую мощь на 50%.

Кроме того, российские атаки по-прежнему в основном связаны с дорогами и ограничиваются узкими фронтами, и российским силам, вероятно, будет трудно использовать свое численное превосходство.

Тэги: Донбасс, Славянск
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