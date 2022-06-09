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07:20 11 Июня 2022 Просмотров 1956   КомментариевКомментарии

Российские войска взяли под контроль Кинбурнскую косу: почему это плохо

Российские войска заявили, что взяли под свой контроль Кинбурнскую косу — небольшой полуостров недалеко от Очакова в северной части Черного моря, на южной границе Николаевской и Херсонской областей.

Россияне установили контроль над косой

Об этом сообщили в американском Институте изучения войны (ISW).

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В течение последнего месяца российские силы постоянно обстреливали украинские военно-морские объекты в Очакове, и если эти заявления России верны, контроль над Кинбурнской косой позволит российским войскам усилить контроль над северо-западным побережьем Черного моря.

Кроме того, российские источники называют контроль над Кинбурнской косой ключом к штурму Николаева и Одессы.

Кинбурнская коса может быть плацдармом для штурма Очакова и затем Николаева

Кинбурнская коса может быть плацдармом для штурма Очакова и затем Николаева

Также на южном направлении российские войска продолжали обстреливать различные объекты в Николаевской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях.

Оккупанты продолжали укреплять свои оборонительные рубежи и 10 июня наносили наземные и артиллерийские удары по южному направлению.

В Генштабе Украины отметили, что российские войска сосредоточили внимание на улучшении укрепления своей второй и третьей линии обороны и провели маскировочные мероприятия для поддержки оборонительных операций.

Тэги: Одесса, Николаев, херсон
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