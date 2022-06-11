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08:00 11 Июня 2022 Просмотров 14   КомментариевКомментарии

Российские войска продвинулись на Донбассе на двух направлениях

Российские войска частично продвинулись на Северодонецком и Славянском направлениях.

Оккупанты незначительно продвинулись к своим целям

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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На Северодонецком направлении противник ведет наступление в направлении Новотошковское – Орехово. Здесь он имел частичный успех и закрепился на северной окраине населенного пункта Орехово.

Это населенный пункт у трассы на Лисичанск и к востоку от группировки ВСУ в Горском и Золотом (к западу от нее штурмуется Врубовка).

Продолжает вести штурмовые действия в городе Северодонецк.

Оккупанты закрепляются в Ореховом

Оккупанты закрепляются в Ореховом

На Славянском направлении враг основные усилия сосредотачивает на подготовке войск к наступлению на Славянск. Ведёт штурмовые действия в направлении Пасека – Богородичное. Они оказались успешными, теперь противник пытается закрепиться на северо-западной окраине Богородичного.

Богородичное РФ штурмовала несколько недель. Оттуда можно двинуться на перерезание трассы Харьков-Ростов южнее Долины, за которую идут бои. А также ударить далее по правому берегу Донца, в район Лавры, которая находится под контролем ВСУ.

Россияне закрепились на окраинах Богородичного

Россияне закрепились на окраинах Богородичного

Тэги: Славянск, Северодонецк
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