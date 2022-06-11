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09:09 11 Июня 2022 Просмотров 378   КомментариевКомментарии

Снаряды влетали в окна: в Северодонецке ВСУ накрыли штаб оккупантов во время совещания

В Северодонецке оккупанты попытались провести совещание в Доме химиков, но “перехимичили” – там много погибших.

Украинские военные продолжают защищать Северодонецк

Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире национального телемарафона.

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По его словам, снаряды и гранаты влетали прямо в окна здания с российскими военными.

Гайдай пообещал позже уточнить информацию о количестве погибших оккупантов и их воинских званиях.

Тэги: Северодонецк
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