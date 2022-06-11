11.06.2022 08:00
Главная » Украина » Происшествия
09:09 11 Июня 2022 378 Комментарии
Снаряды влетали в окна: в Северодонецке ВСУ накрыли штаб оккупантов во время совещания
В Северодонецке оккупанты попытались провести совещание в Доме химиков, но “перехимичили” – там много погибших.
Украинские военные продолжают защищать Северодонецк
Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире национального телемарафона.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
По его словам, снаряды и гранаты влетали прямо в окна здания с российскими военными.
Гайдай пообещал позже уточнить информацию о количестве погибших оккупантов и их воинских званиях.
Тэги: Северодонецк
Loading...
Новости по теме
ТОРРоссийские войска продвинулись на Донбассе на двух направлениях
ТОРМрут, как мухи: россияне вывезли из Северодонецка боевых бурятов
10.06.2022 06:31
ТОРРоссияне ищут слабые места в обороне Северодонецка
09.06.2022 08:21