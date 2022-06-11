ВСУ развивают контрнаступление на Херсонщине: освобождено Таврийское

Украинские военные провели в Херсонской области контрнаступление в направлении Киселевки, Солдатского и Александровки.

ВСУ продолжают контрнаступление



Об этом сообщили в Херсонском городском совете.

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«Украинские войска ведут контрнаступление на направлениях Киселевка, Солдатское и Александровка Херсонской области», – сказано в сообщении.

Также там отметили, что поселок Таврийское сейчас полностью под контролем Украины.

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