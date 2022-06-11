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Главная » Украина » Общество
15:01 11 Июня 2022 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

Поставки воды из Херсонщины в Крым под угрозой: оккупанты строят укрепления

С началом украинского контрнаступления в Херсонской области оккупанты забеспокоились о восстановленных ими поставках днепровской воды в Крым.

Оккупанты украепляют рубежи оборонв вокруг Северо-Крымского канала

Об этом сообщили в Оперативном командовании “Юг”.

По информации украинских военных, враг начал укреплять рубежи обороны и подтягивает резервы, пытаясь защитить налаженную им поставку воды с Херсонщины в Крым.

Вокруг Северо-Крымского канала сооружены защитные железобетонные конструкции, на подъездных путях и возле мостов увеличено количество блокпостов.

Тэги: херсон
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