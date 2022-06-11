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15:01 11 Июня 2022 1 Комментарии
Поставки воды из Херсонщины в Крым под угрозой: оккупанты строят укрепления
С началом украинского контрнаступления в Херсонской области оккупанты забеспокоились о восстановленных ими поставках днепровской воды в Крым.
Оккупанты украепляют рубежи оборонв вокруг Северо-Крымского канала
Об этом сообщили в Оперативном командовании “Юг”.
По информации украинских военных, враг начал укреплять рубежи обороны и подтягивает резервы, пытаясь защитить налаженную им поставку воды с Херсонщины в Крым.
Вокруг Северо-Крымского канала сооружены защитные железобетонные конструкции, на подъездных путях и возле мостов увеличено количество блокпостов.
Тэги: херсон
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