ВСУ показали красивое уничтожение тыловых частей оккупантов на Харьковщине

Совместные действия 40-й артиллерийской бригады и оператора дрона нанесли существенный ущерб российским оккупантам.

ВСУ сильно ударили по частям снабжения российской армии



В сети появилось видео артиллерийского удара по автомобилям снабжения российской армии, расположившимся в районе элеватора в Харьковской области.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Оператор дрона вел целеуказание и корректировку огня.

На кадрах видно попадание украинских снарядов в автомобили с боеприпасами и горючим.

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео

Тэги: Харьков, всу