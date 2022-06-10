10.06.2022 08:35
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15:19 11 Июня 2022 651 Комментарии
ВСУ показали красивое уничтожение тыловых частей оккупантов на Харьковщине
Совместные действия 40-й артиллерийской бригады и оператора дрона нанесли существенный ущерб российским оккупантам.
ВСУ сильно ударили по частям снабжения российской армии
В сети появилось видео артиллерийского удара по автомобилям снабжения российской армии, расположившимся в районе элеватора в Харьковской области.
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Оператор дрона вел целеуказание и корректировку огня.
На кадрах видно попадание украинских снарядов в автомобили с боеприпасами и горючим.
Тэги: Харьков, всу
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