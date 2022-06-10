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15:19 11 Июня 2022 Просмотров 651   КомментариевКомментарии

ВСУ показали красивое уничтожение тыловых частей оккупантов на Харьковщине

Совместные действия 40-й артиллерийской бригады и оператора дрона нанесли существенный ущерб российским оккупантам.

ВСУ сильно ударили по частям снабжения российской армии

В сети появилось видео артиллерийского удара по автомобилям снабжения российской армии, расположившимся в районе элеватора в Харьковской области.

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Оператор дрона вел целеуказание и корректировку огня.

На кадрах видно попадание украинских снарядов в автомобили с боеприпасами и горючим.

Тэги: Харьков, всу
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