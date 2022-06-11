Путин не отказался от идеи полного захвата Украины, – разведка

Защитники Украины сорвали план путинского блицкрига по захвату Киева, Харькова и Одессы, поэтому сейчас основные усилия оккупанты сосредоточили на востоке Украины.

Цель Путина - полный захват Укаины



Об этом в эфире телеканала «Настоящее время» заявил представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий.

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По данным военной разведки Украины у России еще есть достаточный потенциал для ведения долговременной войны против нашего государства.

По словам Скибицкого, противник применяет на территории Украины 103 батальонно-тактические группы, которые непосредственно участвуют в боевых действиях. Еще около 40 БТГр находятся в резерве и могут использоваться против Вооруженных Сил Украины.

Также представитель военной разведки рассказал, что в связи с военными неудачами оккупационных войск генеральному штабу России приходится каждые 30 дней корректировать планы вторжения и сосредотачивать все усилия только на определенных направлениях.

“У нас есть подтвержденная информация, что россияне имеют план на 120 дней войны. Дальнейшая корректировка этого плана будет зависеть от того насколько противник добьется успеха или наоборот терпит поражение на востоке Украины. Однако цели так называемой специальной военной операции, о которой Путин заявлял в начале войны, россиянам так и не удалось достичь”, – отметил Скибицкий.