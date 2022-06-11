ВСУ контролирует треть Северодонецка: что происходит в городе

В Северодонецке продолжаются острые уличные бои, которые сопровождаются постоянными артобстрелами.

В Северодонецке продолжаются уличные бои



Об этом BBC рассказал мэр Северодонецка Александр Стрюк.

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“Треть города контролируется вооруженными силами Украины: построена линия обороны, и в прилегающих жилых кварталах идут бои. Проводятся войсковые операции, пытаются оттеснить российских военных”, – сообщил он

Также, по словам Стрюка, в городе около двух месяцев нет водоснабжения, поскольку отсутствует электроэнергия.

“У нас перебиты подводящие высоковольтные линии, плюс 70% подстанций по городу уничтожены в результате обстрелов. Если раненые, есть погибшие — в основном от артиллерийских обстрелов, которые производятся русскими войсками, потому что обстреливаются жилые кварталы. Улицы по периметру города полностью разрушены”, — рассказал мэр.

По его словам, основная проблема украинской армии — “нас бомбят, а защищаться нечем”, поэтому Украине нуждается в дальней артиллерии и системах ПВО.

Также Стрюк рассказал о ситуации с химическим гигантом – комбинатом “Азот”.

По его словам, территория предприятия неоднократно бомбилась и обстреливалась из тяжелой артиллерии.

“Вчера взорвался цех обработки аммиака, взорвался склад с отработанными химикатами, который горит уже сутки”, – пояснил Стрюк.

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